Monza-Napoli, Landucci ferma Lang nel finale: il motivo è legato agli infortuni!

Napoli, curioso siparietto tra Landucci e Lang nel finale col Monza: il vice di Allegri interviene per evitare un infortunio.

Il Napoli ritrova il sorriso con la vittoria per 4-1 sul campo del Monza, ma l'emergenza infortuni continua a preoccupare lo staff tecnico di Massimiliano Allegri. Dopo lo stop di Stanislav Lobotka, alle prese con un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, l'attenzione è altissima sulle condizioni fisiche dei calciatori azzurri. Proprio durante gli ultimi minuti della sfida contro i brianzoli si è verificato un curioso siparietto tra Marco Landucci, vice di Allegri, e Noa Lang. L'esterno olandese, protagonista di una prestazione positiva sia in fase offensiva sia in quella difensiva, è arrivato alle battute conclusive della partita visibilmente affaticato, dopo aver percorso numerosi chilometri e contribuito con continuità anche alla fase di non possesso.

Monza-Napoli, Landucci richiama Lang dalla panchina: la paura di un altro infortunio

Nel finale della partita Lang ha accusato alcuni leggeri crampi, facendo scattare immediatamente l'attenzione della panchina azzurra. Landucci è intervenuto prontamente, urlando all'olandese di fermarsi e di evitare ulteriori accelerazioni, proprio per scongiurare il rischio di un problema muscolare. A riferirlo ai microfoni di Sky Sport è il bordocampista Massimo Ugolini. Un richiamo dettato dalla prudenza, considerando l'enorme dispendio di energie dell'esterno nel corso dei novanta minuti e la situazione già complicata dell'infermeria partenopea. Fortunatamente, l'episodio non ha avuto conseguenze immediate e Lang ha potuto concludere la gara senza accusare ulteriori problemi. Un piccolo siparietto che testimonia quanto lo staff tecnico del Napoli sia attento a gestire le condizioni dei propri giocatori in un momento particolarmente delicato della stagione.