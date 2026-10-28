Il Napoli cala il poker! De Bruyne (appena entrato) mette il sigillo

Il Napoli cala il poker! De Bruyne (appena entrato) mette il sigilloTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:13Notizie
di Antonio Noto

Al 68' il Napoli mette la partita in ghiaccio grazie al 4-1 messo a segno dal nuovo entrato Kevin De Bruyne! Imbucata visionaria di Lang per il belga, che in area sfugge a un distratto Akinsanmiro ed è glaciale a tu per tu con Tornqvist. Dopo il gol, dentro Zeballos per Robinson.

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