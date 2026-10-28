Regalo del Monza! Politano riporta il Napoli avanti!

Regalo del Monza! Politano riporta il Napoli avanti!
Oggi alle 21:55Notizie
di Antonio Noto

Al 49' il Napoli si riporta di nuovo avanti al Briateo con Matteo Politano! Errore in disimpegno di Mangas, che serve Politano: presentatosi in area, con un mancino chirurgico batte Tornqvist.

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