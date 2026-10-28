Tris Napoli! Rafa Marin di testa firma il 3-1!

Tris Napoli! Rafa Marin di testa firma il 3-1!TuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:08Notizie
di Antonio Noto

Al 63' Napoli aumenta il margine con Rafa Marin che porta avanti gli azzurri a Monza 3-1! Corner battuto da Politano, il difensore spagnolo vola in cielo e di testa firma la terza rete azzurra. 

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