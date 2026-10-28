Il Napoli risale al settimo posto! Agganciati Juve e Frosinone: la classifica

Serie A, Napoli e Juventus appaiate a 14 punti dopo nove giornate. Inter e Lazio prime, bianconeri già a -11.

Il Napoli rialza la testa e aggancia la Juventus in classifica dopo nove giornate di Serie A. Gli azzurri salgono a quota 14 punti e raggiungono i bianconeri, sconfitti per 2-0 sul campo del Genoa. Un risultato che certifica il momento complicato della formazione di Luciano Spalletti, già distante ben 11 lunghezze dalla vetta del campionato. A guidare la graduatoria sono Inter e Lazio, appaiate a 25 punti, seguite dalla Roma a quota 21 e dal Como a 20. Il Milan, reduce dalla pesante sconfitta interna contro il Bologna, resta fermo a 18 punti, mentre Napoli, Frosinone e Juventus condividono quota 14. La formazione partenopea prova così a rilanciarsi dopo un avvio di stagione altalenante, mentre per i bianconeri il distacco dalla coppia di testa assume dimensioni preoccupanti dopo appena nove turni.

Serie A, la classifica dopo 9 giornate: Napoli settimo, Juventus ottava e Inter-Lazio in fuga

La nona giornata ridisegna gli equilibri della Serie A, con Inter e Lazio che consolidano il primato e la Juventus che scivola all'ottavo posto. Alle spalle delle prime cinque, il Napoli occupa la settima posizione, davanti alla Juventus e dietro al Frosinone che ha una partita in meno, tutte a 14 punti. Torino e Cagliari inseguono a quota 13, mentre il Bologna sale a 11 dopo il successo di San Siro. Nella parte bassa della graduatoria il Genoa raggiunge l'Atalanta a 10 punti, mentre il Venezia resta ultimo con appena 3 punti. La situazione rimane delicata anche per Fiorentina, Parma e Udinese, coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione.

1. Inter 25

2. Lazio 25

3. Roma 21

4. Como 20

5. Milan 18

6. Frosinone 14

7. Napoli 14

8. Juventus 14

9. Torino 13

10. Cagliari 13

11. Bologna 11

12. Atalanta 10

13. Genoa 10

14. Lecce 9

15. Sassuolo 8

16. Monza 7

17. Udinese 5

18. Parma 5

19. Fiorentina 4

20. Venezia 3