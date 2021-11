Camerun, 4-0 al Malawi ed in gol l'azzurro Anguissa (poi preservato nella ripresa)

Il Camerun s'è imposto per 4-0 in Malawi per la penultima gara del girone D per le qualificazioni mondiali

TuttoNapoli.net © foto di Insidefoto/Image Sport Il Camerun s'è imposto per 4-0 in Malawi per la penultima gara del girone D per le qualificazioni mondiali (nell'ultimo turno lo scontro al vertice con la Costa d'Avorio. Dopo il gol al 23' di Aboubakar su rigore, è andato a segno anche l'azzurro Anguissa. In vantaggio di due gol e con un uomo in più, nella ripresa sono stati preservati anche i migliori giocatori e Anguissa è uscito al 63'. Nel finale gli altri due gol di Bassogog