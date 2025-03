Ufficiale Camerun-Libia, le formazioni: ancora out Anguissa

Ancora out Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli, dopo aver saltato la prima gara di qualificazioni ai Mondiali del Camerun, non viene schierato tra i titolari dal ct dei Leoni d'Africa Marc Brys. Per la sfida delle 20 tra il Camerun e la Libia l'azzurro, partito da Napoli ancora non al 100%, parte dalla panchina. Di seguito la formazione ufficiale del Camerun.