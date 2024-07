Campagna abbonamenti 2024-25, partenza a razzo: boom di richieste, il dato

vedi letture

La campagna abbonamenti della SSC Napoli per la stagione 2024-2025 è partita alla grande con un vero boom di richieste e numeri straordinari.

La campagna abbonamenti della SSC Napoli per la stagione 2024-2025 è partita alla grande con un vero boom di richieste e numeri straordinari. Ne parla l’edizione odierna di Repubblica che fa il punto della situazione: “Lo slogan era accattivante (“Ripartiamo Con Te”) e alludeva in maniera esplicita all’arrivo sulla panchina del Napoli di uno degli allenatori più titolati del mondo, garanzia per i tifosi di un futuro di nuovo ambizioso dopo il fallimento della scorsa stagione.

Il decimo posto con lo scudetto sulle maglie era stata infatti una doccia gelata e per scongiurare il fondato timore di un ridimensionamento Aurelio De Laurentiis ha ingaggiato Antonio Conte, che ha subito dato all’ambiente azzurro una scossa positiva ed è stato il grande protagonista del ritiro di Dimaro. Ma nemmeno il presidente s’aspettava forse la partenza a razzo della campagna abbonamenti, che nello spazio di meno di due settimane - e con la vendita riservata in prelazione ai vecchi possessori di tessera - ha già superato quota 15 mila. Sono numeri straordinari e destinati a crescere ancora soprattutto dal 29 luglio, quando inizierà la fase “Open” e tutti potranno presentarsi ai botteghini, non solo i fedelissimi che hanno sofferto accanto alla squadra per un anno intero".