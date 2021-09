Caos biglietti, il Napoli chiarisce: "Ci scusiamo per il disagio, ma non abbiamo responsabilità"

La vendita era partita e poi è stata subito sospesa. Caos per l'acquisto dei tagliandi per la sfida con la Juventus, la vendita riparte alle 14 di oggi. Con una nota, il Napoli ha aggiunto: "Pur non avendo alcuna responsabilità per quanto sta accadendo, la SSCN si scusa per il disagio con i propri tifosi e con tutti gli appassionati che hanno intenzione di assistere alla gara allo Stadio".