Ufficiale Castel Volturno, allenamento mattutino in vista di Napoli-Parma: il report del club

Alla vigilia di Napoli-Verona, recupero della 16ª giornata di campionato, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Antonio Conte si è allenata stamattina al Training Center di Castel Volturno.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "Meno uno a Napoli-Parma. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match del Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".