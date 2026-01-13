Ufficiale
Castel Volturno, allenamento mattutino in vista di Napoli-Parma: il report del club
Alla vigilia di Napoli-Verona, recupero della 16ª giornata di campionato, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Antonio Conte si è allenata stamattina al Training Center di Castel Volturno.
Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "Meno uno a Napoli-Parma. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match del Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".
Prossima partita
14 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Parma
