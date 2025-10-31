Ufficiale Castel Volturno, il report del club: differenziato per Lukaku

Meno uno a Napoli-Como, match valido per la decima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Antonio Conte si è allenata questa mattina al Training Center in vista della partita di domani in programma alle ore 18:00 allo stadio Maradona. La buona notizia riguarda Romelu Lukaku, che oggi è rientrato e svolto lavoro differenziato.

Di seguito la nota diramata dal club partenopeo: “Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del match di domani alle 18:00 contro la formazione di Fabregas. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina effettuando una fase di attivazione e successivamente una parte tecnico-tattica. Romelu Lukaku è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto lavoro differenziato”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale.