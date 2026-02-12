Roma, buone notizie per Gasperini: dopo Dybala un’altra pedina ha recuperato per Napoli

Dopo il rientro in gruppo di ieri di Paulo Dybala, continuano ad arrivare buone notizie per Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma che domenica sera alle 20.45 affronterà il Napoli allo stadio Maradona.

Nella giornata di oggi, spiega VoceGiallorossa, è tornato a lavorare col gruppo anche Robinio Vaz, attaccante reduce da uno stop dovuto alla lesione di primo grado al soleo. Regolarmente in gruppo anche Soulé dopo la seduta personalizzata di ieri, mentre Mario Hermoso ha proseguito nel proprio lavoro individuale. Esercizi specifici anche per Kone, El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk.