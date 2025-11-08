Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

Il Napoli si è allenato anche oggi a Castel Volturno, alla vigilia della partita contro il Bologna. Di seguito il report del club: "Meno uno a Bologna-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del match di domani allo Stadio Dall'Ara, alle ore 15:00. Il gruppo ha svolto una fase di attivazione e successivamente lavoro tecnico-tattico".

