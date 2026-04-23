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Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte
Oggi alle 19:00Notizie
di Pierpaolo Matrone
Alla vigilia del match contro la Cremonese, il Napoli si è allenato a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte, sostenendo una seduta mattutina.

Alla vigilia del match contro la Cremonese, il Napoli si è allenato a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte, sostenendo una seduta mattutina. Di seguito il report dell'allenamento pubblicato dal club azzurro tramite il proprio sito ufficiale:

"Meno uno a Napoli-Cremonese. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro i grigiorossi. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".