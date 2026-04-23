Ufficiale
Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte
Alla vigilia del match contro la Cremonese, il Napoli si è allenato a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte, sostenendo una seduta mattutina.
Alla vigilia del match contro la Cremonese, il Napoli si è allenato a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte, sostenendo una seduta mattutina. Di seguito il report dell'allenamento pubblicato dal club azzurro tramite il proprio sito ufficiale:
"Meno uno a Napoli-Cremonese. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro i grigiorossi. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".
Pubblicità
Notizie
Le più lette
Prossima partita
24 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cremonese
In primo piano
Antonio NotoBomba di Tmw: “Contatto Napoli-Maresca! Ma Conte non ha offerte e non è convinto dell’Italia”
Arturo MinerviniDa 0 al punto di non ritorno: le frasi scioccanti di Conte, la barca di milioni in fumo e la rivoluzione di ADL
Francesco CarboneDe Bruyne: “Atmosfera positiva rispetto all’inizio, sono felice. Serie A? Difese a 5 e ci si annulla…”
Davide BarattoConte spiega il suo metodo: "È importante capire la differenza tra vincere e non vincere"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com