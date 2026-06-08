Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: l’Italia U21 sfida l’Albania in amichevole

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: l’Italia U21 sfida l’Albania in amichevoleTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo lunedì 8 giugno non mancano gli eventi calcistici. Si giocano infatti due match amichevoli: alle 18:15 scende in campo l’Italia Under 21, che sfida l’Albania in amichevole. Alle 21:10, invece, è il turno della Francia, che ospita l’Irlanda del Nord. Di seguito la programmazione in tv.

18.15 Italia-Albania Under 21 (Amichevole) - RAI 2

21.10 Francia-Irlanda del Nord (Amichevole) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e NOW