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Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte
Oggi alle 17:40Notizie
di Pierpaolo Matrone
Dopo la ripresa di ieri, stamattina è andata in scena un'altra seduta agli ordini di Antonio Conte. Di seguito il report del club azzurro:

Secondo giorno di allenamenti in casa Napoli in questa settimana. Dopo la ripresa di ieri, stamattina è andata in scena un'altra seduta agli ordini di Antonio Conte. Di seguito il report del club azzurro:

"SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro l'Udinese, domenica alle 18:00 al Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".