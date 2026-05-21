Conte non molla la presa: la mossa per la vigilia di Napoli-Udinese
Clima disteso a Castel Volturno, dove oggi Napoli e staff tecnico si sono ritrovati per la tradizionale grigliata di fine stagione. Un momento conviviale che, come sottolineano le ultime indiscrezioni, potrebbe trasformarsi anche nel saluto ad Antonio Conte, sempre più vicino all’addio al termine del campionato.
Squadra in ritiro
Secondo Sky Sport, però, il tecnico non ha alcuna intenzione di abbassare la tensione in vista della sfida contro l’Udinese. Conte ha infatti deciso di portare tutta la squadra in ritiro già da sabato sera per preparare al meglio l’ultima gara del Maradona.
Obiettivo: blindare il secondo posto
Il Napoli vuole blindare definitivamente il secondo posto e chiudere la stagione nel migliore dei modi. Un dettaglio che conferma ancora una volta la mentalità del tecnico salentino: fino all’ultimo minuto conta soltanto vincere.
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