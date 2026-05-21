Compleanno in casa azzurra: Contini compie gli anni, gli auguri della SSC Napoli

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Giornata speciale in casa Napoli: Nikita Contini festeggia il suo 30° compleanno. Il portiere azzurro è nato il 21 maggio 1996 a Čerkasy

Giornata speciale in casa Napoli: Nikita Contini festeggia il suo 30° compleanno. Il portiere azzurro, nato il 21 maggio 1996 a Čerkasy, in Ucraina, spegne oggi trenta candeline e ha ricevuto gli auguri ufficiali del club partenopeo attraverso una nota pubblicata sul sito della società.

Gli auguri del Napoli a Contini

“Compleanno in casa azzurra. Nikita Contini compie 30 anni. Il portiere del Napoli è nato il 21 maggio del 1996 a Čerkasy (Ucraina). A Contini vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Contini ha debuttato in maglia azzurra il 29 dicembre 2023 entrando nel match contro il Monza terminato 0-0. Auguri Nikita!”.