Castel Volturno, il report del club: lavoro tecnico-tattico in vista del Genoa

vedi letture

Meno uno a Napoli-Genoa, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Antonio Conte si è allenata questa mattina al Training Center in vista della partita di domani in programma alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del match di domani contro il Genoa al Maradona, alle ore 18:00. Il gruppo ha svolto una fase di attivazione e successivamente lavoro tecnico-tattico”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale.