Castel Volturno, il report del club: le ultime su Gollini e Rrahmani

Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSCN Konami Training Center.

Fonte: sscnapoli.it

Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Dall'Ara alle ore 18 per la quinta giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di torello e riscaldamento ha svolto esercitazione tattica. A chiusura di sessione partita a campo ridotto.

Gollini ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra. Rrahmani ha svolto terapie. Cajuste ha svolto l’intera sessione in gruppo. Juan Jesus si è fermato anzitempo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra, non prenderà parte alla trasferta di Bologna.