Ufficiale Moldova-Italia, le formazioni: 4-4-2 super offensivo! Out Di Lorenzo e Politano, c’è Buongiorno

Sono ufficiali le formazioni di Moldova-Italia, match valido per il gruppo I delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Nessuna sorpresa tra gli azzurri: Orsolini e Zaccagni agiranno alle spalle del tandem offensivo formato da Raspadori e Scamacca. In mezzo al campo confermata la coppia Tonali-Cristante, mentre sulle fasce difensive ci saranno Bellanova e Cambiaso. Davanti a Vicario, la linea difensiva sarà completata da Mancini e Buongiorno. Fuori Di Lorenzo e Politano.

Moldova (3-5-2) - Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. A disposizione: Timbur, Avram, Cucos, Bitca, Bodisteanu, Damascan, Caimacov, Fratea, Bors, Forov, Bogaciuc, Platica. Commissario tecnico: Lilian Popescu.

Italia (4-4-2) - Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Dimarco, Locatelli, Ricci, Politano, Retegui, Gabbia, Frattesi, Esposito, Bastoni, Di Lorenzo. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.