Ufficiale Castel Volturno, primo allenamento in vista del Qarabag: il report del club

Il Napoli, dopo il successo di ieri in campionato contro l'Atalanta, inizia a preparare la sfida di martedì sera contro il Qarabag e per la quinta giornata della Phase League di Champions. Di seguito il report del club azzurro.

"Dopo la vittoria contro l'Atalanta, gli azzurri iniziano gli allenamenti in vista della prossima gara di Champions contro il Qarabag, martedì alle 21:00 al Maradona. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno svolto lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica".