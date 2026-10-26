Ufficiale Castel Volturno, il report del club: le ultime su Rrahmani in vista del Monza

Buone notizie per Allegri in vista del Monza: Rrahmani ha smaltito l'influenza che lo aveva tenuto fuori contro la Roma e si è allenato regolarmente

Il Napoli è tornato al lavoro dopo la sfida contro la Roma e ha iniziato la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, in programma mercoledì alle 20.45 al Brianteo contro il Monza. La notizia positiva riguarda Amir Rrahmani: il difensore ha recuperato dallo stato influenzale che ne aveva condizionato la preparazione alla gara contro i giallorossi, costringendolo a partire dalla panchina. Nella seduta odierna il kosovaro ha infatti lavorato regolarmente insieme al resto dei compagni.

Il report dell'allenamento del Napoli

Questo il report diffuso dal club azzurro: "SSC Napoli Training Center- Dopo il match di sabato gli azzurri sono tornati ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, mercoledì alle 20:45 al Brianteo contro il Monza. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Rrahmani si è allenato in gruppo". Un recupero importante per il Napoli e per Massimiliano Allegri, soprattutto alla luce del nuovo stop di Badiashile, uscito per infortunio contro la Roma e alle prese con una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro.