Cavani, clamoroso dall’Argentina: per un astrologo è stato colpito da magia nera

L'esperienza di Edinson Cavani al Boca Juniors non sta andando proprio alla grande. Ad oggi l'uruguaiano ex Napoli ha segnato solo 3 gol in 19 partite. Ma ecco che a Olé l'astrologo Giorgio Armas ha rivelato una clamorosa quanto singolare teoria: "Cavani è stato colpito da magia nera.

Ha un bell'aspetto, le previsioni degli astri erano dalla sua parte e non è possibile che non faccia gol. Per questo penso che sia stato vittima di un sortilegio.Spero che nel Superclásico le cose si vedano e avremo una partita decente. Ho bisogno che le persone diano forza per risollevarlo. La gente deve aiutarmi. Non dobbiamo criticare, dobbiamo unirci".