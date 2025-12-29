Cavani e la bufala sul ritiro nata sui social: la ricostruzione

Edinson Cavani non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. L’attaccante uruguaiano, che compirà 39 anni a febbraio, continuerà a scendere in campo con la maglia del Boca Juniors, smentendo le voci circolate sui social il 28 dicembre, giorno del “Día de los Santos Inocentes”, l’equivalente sudamericano del nostro Pesce d’aprile.

La falsa notizia è partita da X, dove il profilo “Analytics Boca” ha diffuso un comunicato inventato e attribuito a Cavani, ricco di ringraziamenti e riflessioni di fine carriera. “Grazie di tutto, calcio. Mi hai formato, sfidato e insegnato a rialzarmi…”, si leggeva nel messaggio, chiuso da un commiato dal forte impatto emotivo: “Me ne vado in pace, sapendo di aver dato tutto in ogni allenamento e in ogni partita”.