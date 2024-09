Prima pagina Cds sul Napoli: "Dela spacca: vinciamo rispettando le regole"

"Dela spacca". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Orgoglio e veleni da parte di De Laurentiis, al ventesimo anno di presidenza in azzurro: "Il Napoli non scende a compromessi".

Spazio anche al prossimo mercato estivo e in particolare ai giocatori che andranno in scadenza a fine anno. Il titolo scelto dal quotidiano per la sua inchiesta è: "I 50 affari a zero per giugno". Da Salah a David, da Sané a Son.