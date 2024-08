Cessione Bari, una mail fa calare il gelo fra LDL e lo Sceicco del Kuwait: la situazione

Continua, seppur fra alti e bassi, il dialogo fra il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis e lo Sceicco del Kuwait Malek Humoud Al-Sabah in merito al passaggio di proprietà del club biancorosso.

Stando, infatti, a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno fra i due ci sarebbe stato una battuta d'arresto in termini di rapporti a causa di una mail, contenente un accordo di riservatezza, alla quale LDL non avrebbe risposto. In ogni caso non si tratterebbe di niente di preoccupante, tanche che pochi giorni fa sul tema si è espresso anche il primo cittadino di Bari, Vito Lecchese.

“Il 12 luglio ho incontrato lo sceicco, che è membro della famiglia reale del Kuwait. Era qui per turismo e ha manifestato l’interesse da parte della famiglia reale nel fare investimenti nella città metropolitana di Bari e, in particolar modo nel settore turistico. - spiega Leccese a margine del consiglio comunale come riporta il Quotidiano di Puglia - Lo sceicco ha poi manifestato interesse per le vicende calcistiche della società sportiva del Bari. Dopodiché si è fermato lì. Noi avevamo dato alcune informazioni in un incontro cui non hanno avuto seguito altri”.