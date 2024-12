Cessione Osimhen, nuove accuse dalla Francia: "Il Lille incassò 7 mln"

L'importo del trasferimento fu allora stimato in 75 milioni di euro ma nell'accordo era compreso il percorso inverso di quattro giocatori del club campano

Il 31 luglio 2020 Victor Osimhen firmò un contratto quinquennale con il Napoli. L'importo del trasferimento fu allora stimato in 75 milioni di euro ma nell'accordo era compreso il percorso inverso di quattro giocatori del club campano: Ciro Palmieri, Luigi Liguori, Claudio Manzi e Oréstis Karnézis, tutti scomparsi dai radar nel giro di pochi mesi.

Per questo motivo, la giustizia francese e quella italiana si sono occupate del caso ed è stata aperta una doppia indagine per possibile frode contabile da parte del club partenopeo, mentre la procura di Lilla aveva effettuato anche una perquisizione negli uffici del club al Domaine de Luchin. Erano state effettuate perquisizioni anche nelle sedi del Napoli a Castel Volturno e a Roma, “finalizzate a raccogliere documenti utili in relazione a presunti comportamenti illeciti legati alla compravendita di alcuni calciatori nell'estate 2020". Arrivato a Lilla nel dicembre di quell'anno, Olivier Létang continua a condurre una battaglia contro gli ex proprietari del club, tra cui Gérard Lopez, responsabile della situazione critica dei Mastini in quel momento e quindi del passaggio in Italia dell'attuale attaccante del Galatasaray. E l'attuale presidente ha fatto nuove succose rivelazioni.

Ospite alla trasmissione L'Equipe du Soir, Létang ha sottolineato un elemento nuovo e inquietante nella vicenda: "Il netto ricavato dalla cessione di Osimhen non è stato di 80 milioni. Se facciamo il bilancio dell'operazione, compresi i compensi di tutti gli intermediari, le plusvalenze, le provvigioni e il valore dei 4 giocatori del Napoli, sono entrati circa 7 milioni nelle casse del club. In pratica il Lilla ha guadagnato molti più soldi con Carlos Baléba, Amadou Onana, Sven Botman, Leny Yoro. Enormemente di più, perché su questi giocatori non abbiamo pagato provvigioni, intermediari e quant’altro. Tutti i soldi sono entrati nelle casse del club".