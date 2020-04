Champions League, la Uefa fissa una data per la finale: dubbi sulla formula

La Uefa fissa la data per la finale di Champions League: il 29 agosto. Lo riporta Sportmediaset, spiegando come si stia cercando di capire in che modo arrivare ad una partita che si giocherebbe sempre allo stadio Ataturk di Istanbul.

La volontà di tutti è quella di portare a termine la competizione - si legge - ma è ancora incerta la formula. Si sta lavorando su partite secche e final four, ma tutto dipenderà da come evolverà la pandemia mondiale covid-19.