Che 2023 aspetta il Napoli: subito un gennaio di fuoco per tentare la fuga decisiva

Ieri l'ultimo test (a porte chiuse a Castel Volturno contro la Juve Stabia) ed oggi l'ultima seduta per di chiudere il 2022.

Fonte: di Antonio Gaito per Tmw

Primo nell'anno solare

Il Napoli chiude l'anno solare con 81 punti, più di tutti: se da un lato la seconda parte della scorsa stagione è stata ottima, ma non straordinaria o vincente, quest'inizio di stagione è per il momento record e questa continuità tiene comunque gli azzurri nell'arco dei 12 mesi al primo posto in Italia con quattro punti in più sul Milan. Pochi giorni, però, è ciò che conterà sarà soltanto l'Inter ed il +8 di vantaggio sui rossoneri.

Subito un gennaio di fuoco

Proprio il margine in classifica, l'incognita post-Mondiale ed il livello delle prime sfide, rendono il mese che partirà domani potenzialmente già quello decisivo. Inter e Sampdoria fuori, poi la Juventus a Fuorigrotta ed il derby campano a Salerno (intervallate dalla Coppa Italia) e la chiusura di gennaio con la Roma. Un programma niente male che dirà già tanto sulla stagione del Napoli.