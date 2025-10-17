Che entusiasmo a Torino: stadio quasi sold-out, trasferta vietata ai campani
Si va verso il tutto esaurito per Torino-Napoli, settima giornata di Serie A Enilive che si giocherà sabato 18 ottobre alle ore 18.00 tra le mura dell'Olimpico Grande Torino. La squadra di mister Baroni, dopo il pareggio di Roma contro la Lazio, affronta i Campioni d'Italia. Ultime disponibilità nelle curve a 25 Euro per i soli titolari di Cuore Granata, i quali possono acquistare 4 biglietti per tessera con la formula "porta gli amici".
L’evento, come ricorda il Torino sul suo sito ufficiale, è vietato ai residenti nella regione Campania, come disposto dalle Autorità. La Curva Primavera in particolare è riservata ai tifosi del Toro o neutrali, senza eccezioni. Per ragioni di sicurezza non sarà quindi possibile accedere nel settore con maglie, bandiere, sciarpe o qualsiasi riferimento al Napoli.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
