Che paura per Aguero: malore in campo in Barcellona-Alaves, trasportato in ospedale

Momenti di ansia in casa Barcellona per le condizioni fisiche di Sergio Aguero, che nel match contro l'Alaves ha accusato un leggero malore. Il Kun si è accasciato a terra da solo con una mano sul petto e una sulla gola, con alcuni problemi respiratori. Successivamente e uscito comunque dal campo sulle sue gambe ma è stato trasportato in ospedale per effettuare controlli cardiaci. Di seguito il tweet del Barcellona:

𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗘𝗪𝗦 | @aguerosergiokun reported chest discomfort and has been admitted to the hospital for a cardiac exam pic.twitter.com/7du9VIz5zO — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2021