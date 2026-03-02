Prima pagina Rimonta Juve, beffa Roma. Corriere dello Sport: "Fino alla fine"

vedi letture

Spazio anche al Milan nel taglio basso della prima pagina: “Il bello arriva all’89’: ora l’Inter”

“Fino alla fine” è il titolo d’apertura scelto oggi dal Corriere dello Sport. La Juventus reagisce e agguanta il pareggio al 93’, risalendo dall’1-3 al 3-3 e restando a quattro punti dalla Roma. All’Olimpico va in scena una partita spettacolare: prima le giocate di Wesley e Conceicao, poi i gol di Ndicka e Malen. Nel finale entrano Boga e Gatti e cambiano il destino del match. Il tecnico bianconero non nasconde l’obiettivo: “Vivo per il quarto posto”.

Spazio anche al Milan nel taglio basso della prima pagina: “Il bello arriva all’89’: ora l’Inter”. I rossoneri passano 2-0 a Cremona e si portano a meno dieci da Chivu. Da segnalare la scossa Pavlovic, al terzo centro in Serie A, e il raddoppio di Leao, che lancia la sfida in vista della stracittadina: “Domenica voglio prendermi il derby”.