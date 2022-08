Chiellini entra nella squadra di Sky: sarà il primo calciatore-opinionista

​​​​​​​A darne l'annuncio è stata la pay tv stessa, con il direttore Federico Ferri che ha voluto consegnargli così il suo benvenuto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il passaggio in MLS, direzione Los Angeles, c'è un'altra novità nella vita e nella carriera di Giorgio Chiellini. L'ex Juventus per la stagione appena cominciata sarà special guest negli studi di Sky Sport. Il capitano della Nazionale campione d'Europa un anno fa a Wembley entra dunque nella squadra dell'emittente satellitare, con particolare attenzione alla Champions League.

Il benvenuto del direttore

A darne l'annuncio è stata la pay tv stessa, con il direttore Federico Ferri che ha voluto consegnargli così il suo benvenuto: "A Sky siamo abituati alle novità, ma quella che vi proponiamo quest’anno è una prima volta assoluta. Per la prima volta avremo al commento del calcio un giocatore ancora in attività. Chiellini, in base ai suoi impegni con il Los Angeles FC, sarà in collegamento dagli Stati Uniti oppure presente qui negli studi Sky in Italia. Giorgio è una persona che sa condividere la propria passione per il calcio e siamo contenti che possa farlo su Sky".