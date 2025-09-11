Chiesa ha detto no a Besiktas e Arabia, ma ora è fuori dalla Champions
Non sono delle settimane semplici, quelle che sta vivendo Federico Chiesa. Ma anche nella confusione e tra i dubbi che possono essere instillati dentro di lui dall'esclusione dalla lista UEFA per la Fase Campionato di Champions League, il figlio d'arte sembra avere le idee chiare e appare come uno che sta mantenendo la barra decisionale dritta. Tanto da averlo indotto a rispondere ancora di no a nuove proposte arrivate per lui negli ultimi giorni dai vari mercati esteri.
Dopo la Serie A tra luglio e agosto, prima di apprendere della decisione di Chiesa di non volersi muovere dal Liverpool, si sono fatte adesso avanti realtà di paesi dal sapore decisamente più orientale. Ha provato a chiedere informazioni il Besiktas, così come qualche realtà della Saudi Pro League, ma a tutti è giunto il rifiuto come risposta: in Turchia e in Arabia Saudita le finestre di mercato si stanno chiudendo, le realtà interessate hanno già dirottato le loro attenzioni altrove. Lo riporta Tmw.
