Chiusa la campagna abbonamenti: numeri più che raddoppiati rispetto al passato, il dato

Scaduto oggi il termine per sottoscrivere l'abbonamento al Napoli per la stagione 2019/20. Come riportato dal portale sigonfialarete.com, la vendita si è fermata a quota 15 mila. Dal 2015 in poi, il club di De Laurentiis riusciva a stento a superare quota 6 mila mentre quest'anno le tessere sono più che raddoppiate. Un passo in avanti senza ombra di dubbio, anche se la società azzurra si aspettava - alla luce dei prezzi stracciati e di una buona campagna trasferimenti - numeri superiori. Juventus, Inter e Milan restano infatti lontane per numero di abbonamenti.