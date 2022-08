Cioffi distrutto nelle pagelle: "Regala un uomo al Napoli, il ko è soprattutto colpa sua"

L'Hellas Verona ha perso tanto sul mercato e in campo ieri si è visto. Il Napoli si è imposto 5-2 al Bentegodi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Hellas Verona ha perso tanto sul mercato e in campo ieri si è visto. Il Napoli si è imposto 5-2 al Bentegodi e in campo alcune scelte del tecnico Cioffi non hanno convinto. Per La Gazzetta dello Sport il nuovo allenatore dell'Hellas merita 4,5 in pagella: "Non bene. Insistere con Amione, non cambiare tattica né cercare soluzioni, sperare che sarebbe bastato aspettare come nel primo tempo. Ora una scossa tattica, di personalità e, forse, anche di interpreti".

Voto 5 invece su Tuttohellasverona.it: "Il suo Verona è molto diverso da quello al quale eravamo abituati, questa è una squadra che aspetta l'avversario, senza cercare di andare alta a rubare palla preferendo, invece, attendere l'errore altrui. Sicuramente l'organico deve essere rinforzato, tuttavia, tenendo conto che nove giocatori erano presenti anche lo scorso anno, le responsabilità di questa sconfitta sono anche e soprattutto sue. Serve una rapida quando netta inversione di rotta prima che sia troppo tardi".

Stesso voto su TMW: "In tre mesi la squadra ha perso anima e identità. Ha colpe marginali, beninteso, ma le scelte di oggi lasciano perplessi: Amione sul centro-sinistra è stata una delle chiavi tattiche della serata, ma in favore del Napoli".

TMW 5

Tuttohellasverona.it 5

Gazzetta.it 4,5

Sky 4,5