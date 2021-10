Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui

Clamorosa indiscrezione che arriva dall'Argentina, circa la situazione di Mauro Icardi. Secondo quanto riportato dal programma "Los Angeles de la Manana" su Canal 13 il giocatore avrebbe minacciato di rescindere il contratto col Paris Saint-Germain nel caso Wanda Nara decidesse di rompere definitivamente con lui. Ricordiamo che la donna oltre ad essere sua moglie è anche il suo agente e il contratto è a suo nome. Una situazione pertanto che avrebbe ripercussioni economiche notevoli su di lei. Il giocatore non si è presentato negli ultimi due giorni agli allenamenti del PSG, per volare a Milano cercando di risolvere la sua situazione familiare. Il tecnico Mauricio Pochettino ha comunque precisato che il giocatore sarà convocato regolarmente per la partita di questa sera, in Champions League contro il Lipsia.