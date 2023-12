Clamoroso in Liga! Il Girona travolge il Barça nel derby e stacca il Real in vetta

Clamorosamente il Girona è di nuovo primo in classifica in Liga, dopo aver travolto nel derby e fuori casa il Barcellona 4-2.

TuttoNapoli.net

© foto di José Maria Diaz Acosta

Clamorosamente il Girona è di nuovo primo in classifica in Liga, dopo aver travolto nel derby e fuori casa il Barcellona 4-2. Scavalcato il Real Madrid, per almeno sette giorni la squadra di Michel guarderà tutti, nessuno escluso, dall'alto al basso.

Da tempo viene scomodato il Leicester di Claudio Ranieri edizione 2015/16, da stasera più che mai il paragone è attinente e fa sognare i tifosi biancorossi, che fino a poco tempo fa seguivano principalmente il Barcellona e che vedevano nel Girona la classica seconda squadra del cuore. Al "Montjuic" segnano l'ucraino Dovbyk (12') su assist del connazionale Tsygankov; pareggia Lewandowski di testa sugli sviluppi di corner al 19' ma al 40' il Girona torna avanti con Gutierrez. All'80' Valery, entrato da due minuti segna al primo pallone toccato e da lì la squadra può persino dilagare, sprecando quando era più facile segnare. Al secondo minuto di recupero Ilkay Gundogan va in gol, regalando gli ultimi istanti di adrenalina pura, chiusi dall'ex reggino Cristhian Stuani: è lui a mettere il punto definitivo sulla partita.

BARCELLONA-GIRONA 2-4

BARCELLONA (4-3-3): Inaki Pena; Kounde, Araujo, Christensen (65' Balde), Cancelo: De Jong, Gundogan, Pedri (80' Lopez); Raphinha (65' Ferran Torres), Lewandowski, Joao Felix (65' Yamal). A disp. Astralaga, Kochen, Cubarsi, Sergi Roberto, Oriol Romeu. All. Xavi.

GIRONA (3-4-2-1): Gazzaniga; Garcia, Lopez, Blind; Couto (78' Valery), Martin (87' Solis Romero), Garcia, Gutierrez; Tsygankov (78' Portu), Savio; Dovbyk (73' Stuani). A disp. Fuidias, Juan Carlos, Bernardo, Juanpe, Kebe, Martinez. All. Michel.

ARBITRO: Diaz de Mera

MARCATORI: 12' Dovbyk (G), 19' Lewandowski (B), 40' Gutierrez (G), 80' Valery (G), 90'+2 Gundogan (B), 90'+5 Stuani (G)

AMMONITI: Blind e Stuani (G), Araujo (B).

Classifica

Girona 41

Real Madrid 39

Atletico Madrid 34*

Barcellona 34

Real Sociedad 29

Athletic 28*

Betis 26

Las Palmas 24

Getafe 22

Valencia 19

Rayo Vallecano 19*

Alavés 16

Villarreal 16

Osasuna 16

Maiorca 14

Siviglia 13*

Cadice 13

Celta Vigo 9*

Granada 7*

Almeria 4