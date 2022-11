Clamoroso ko del Real: solo Napoli e PSG ancora imbattute nei top 5 campionati europei

Dopo questa sconfitta, dunque, solo Napoli e Paris Saint Germain sono le squadre ancora imbattute nei top 5 campionati europei.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamorosa sconfitta del Real Madrid in casa del Rayo Vallecano per 3-2. La squadra di Ancelotti cade nel posticipo della 13^ giornata de LaLiga dopo una partita rocambolesca, che ha visto i Blancos farsi rimontare dai padroni di casa. Al 5' Comesana aveva già battuto Courtois, poi Modric su rigore al 37' e di Eder Militao al 41' sembravano aver dato un esito scontato all'incontro. Niente affatto, gli uomini di Iraola hanno prima pareggiato al 44' con Garcia e poi siglato il definitivo 3-2 al 67' con il rigore di Trejo.

Dopo questa sconfitta, dunque, solo Napoli e Paris Saint Germain sono le squadre ancora imbattute nei top 5 campionati europei. In Ligue 1 si sono disputate sin qui 14 giornate e i transalpini guidano la classifica a quota 38 punti, in Serie A invece si sono giocate 13 partite e il Napoli è primo con 35 punti. Andando oltre i 5 principali campionati europei, anche il Benfica, capolista in Portogallo, è ancora a 0 ko.