Ufficiale Clamoroso Leverkusen: ten Hag esonerato dopo 3 partite!

Il Bayer Leverkusen ha deciso di separarsi con effetto immediato dal suo allenatore Erik ten Hag. La decisione arriva dopo appena due mesi dall’inizio della stagione e segna la fine di un’esperienza segnata da risultati deludenti e tensioni interne.

Il club tedesco, vicecampione in carica della Bundesliga, ha raccolto soltanto un punto nelle prime due giornate: 1-2 in casa contro l’Hoffenheim e 3-3 sul campo del Werder Brema. Tuttavia, a determinare l’esonero non sono stati solo i risultati: la dirigenza ha espresso preoccupazione per lo stile di gioco e l’approccio tattico, ritenuti poco coerenti e poco incisivi rispetto alle aspettative.