Clamoroso - Media del Panama celebra l'infortunio di Lozano in Nazionale

Qualcosa di clamoroso quello appreso via social: un media panamense ha celebrato l'infortunio di Hirving Lozano in Nazionale. TVMAX Deportes ha affermato che Abdiel Ayarza, il calciatore che ha ferito El Chucky, "ha fatto il suo dovere" come a sottintendere che aveva come obiettivo quello di penalizzare l'attaccante del Napoli. Il tutto pubblicato attraverso i social. Lo si apprende da Diario Record che ha postato anche il tweet successivamente rimosso dal media panamense.