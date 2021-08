Clamoroso record di Messi: 832mila maglie vendute e oltre 130mln incassati dal PSG

Leo Messi al PSG ha generato attenzione ed emozione in tutto il mondo, non solo a Barcellona e a Parigi. Dall'Argentina, la giornalista di DiarioSport, Veronica Brunati, riporta una notizia decisamente indicativa dell'impatto che questo trasferimento ha avuto: nelle prime 24 ore dal momento dell'ufficialità, infatti, sono state vendute 832.000 magliette del PSG col nome di Messi ed il numero 30. Una singola maglia viene venduta a circa 160€, cifra che moltiplicata per gli 832.000 pezzi venduti porta gli incassi a circa 132 milioni di euro (ma non tutti finiranno al club, chiaramente).

Otro récord de #Messi : Ningún jugador en la historia vendió mas camisetas que él en sus primeras 24hs. 832.000 a 188 dólares 156.416.000 millones de dólares. — Veronica Brunati (@verobrunati) August 12, 2021