Clamoroso: Rugani avrebbe fatto il tampone nel giorno di Juve-Inter e poi è andato in panchina

"Daniele ha fatto il tampone domenica 8 marzo, e il risultato è arrivato il 9. Io l’ho fatto il 16, una settimana fa". Lo ha detto Michela Persico, fidanzata di Rugani, calciatore della Juve, il primo in Serie A risultato positivo al Coronavirus. Secondo la sua dolce metà, il difensore di Sarri si era sentito male nei giorni scorsi e avrebbe fatto il tampone l'8 marzo, ovvero il giorno in cui la Juventus ha giocato contro l'Inter. Rugani, nonostante tutto, era regolarmente in panchina, ha esultato coi compagni ai gol, ha postato foto di rito tutti insieme nello spogliatoio. Pensandoci ora, chiusi in casa, distanti, evitando qualsiasi tipo di contatto, si è trattato di un gesto di grande rischio.