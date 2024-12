Clamoroso Turris: calciatori rifiutano di allenarsi per stipendi non pagati

Il mancato pagamento integrale degli emolumenti di settembre e ottobre entro la deadline del 16 dicembre ha scatenato un malcontento diffuso tra i giocatori

Se a Taranto piove a Torre del Greco non c'è certamente il sole. Nelle due piazze più in crisi della Serie C le novità positive non se ne vedono. L'ultima in ordine cronologico arriva da casa Turris.

Stando a quanto riportato da TuttoTurris la squadra ha deciso di non svolgere interamente l’allenamento programmato come forma di protesta contro la proprietà. I giocatori si sono presentati in campo solo per un breve riscaldamento, scegliendo poi di interrompere l’attività tecnica e tattica prevista per oggi. Una scelta che non ha nulla a che fare con l’esonero dell’allenatore Conte, ma che è strettamente legata a problematiche economiche e gestionali interne al club.

Il mancato pagamento integrale degli emolumenti di settembre e ottobre entro la deadline del 16 dicembre ha scatenato un malcontento diffuso tra i giocatori, già messi a dura prova dalla complessa situazione societaria. A settembre, infatti, l’intera squadra aveva accettato di collaborare per la riduzione del monte ingaggi.