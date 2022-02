Clamoroso: USA-Honduras a -16 gradi e gli ospiti sostituiscono 3 giocatori all'intervallo per ipotermia

Gli Stati Uniti hanno battuto Honduras 3-0 nel match disputato nella notte italiana, avvicinandosi così alla qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. La partita si è disputata in condizioni climatiche "estreme", come ha denunciato la formazione ospite; all'Allianz Field di Saint Paul, in Minnesota, la temperatura era di meno 16 gradi (percepita -25) e ha provocato problemi di ipotermia per diversi giocatori.

Così, l'Honduras ha dovuto effettuare tre cambi all'intervallo a causa del freddo gelido: il portiere Luis Lopez, il centrocampista Diego Rodriguez e l'attaccante Romell Quioto hanno lasciato il campo e sono stati subito coperti con diversi strati di guanti e vestiti. "Non analizzerò il gioco o le prestazioni dei singoli", ha detto il CT Hernan Dario Gomez dopo la partita. "Non è possibile e non posso farlo in queste circostanze. Nello spogliatoio, ai miei giocatori sono stati somministrati liquidi per via endovenosa e molti di loro stanno male".