Clamoroso Zirkzee: può già lasciare il Man Utd a gennaio

Joshua Zirkzee (23 anni) non ha assolutamente lasciato un segno tangibile del suo passaggio fin qui nella nuova avventura di Premier League cominciata a partire dall'estate, quella con il Manchester United. Pagato 42,5 milioni di euro nello scorso mercato estivo per l'acquisto dal Bologna, l'attaccante classe 2001 fino a qui ha messo insieme 15 presenze con i Red Devils tra Premier League, EFL Cup ed Europa League nelle quali ha realizzato un solo gol.

L'adattamento nel palcoscenico di Old Trafford si è rivelato più complicato del previsto e, visto l'andazzo, è tutt'altro che da escludere che Zirkzee non provi più di tanto a correggere il tiro e raddrizzare la sua traiettoria da calciatore dei Red Devils, optando per un'altra strada.

Secondo quanto si apprende dal Sun, infatti, Zirkzee è già sulla buona strada per lasciare il Manchester United, ad appena 4 mesi dal momento del suo arrivo in Inghilterra.