CLASSIFICA - Altra occasione persa! In attesa di Inter-Fiorentina, Napoli a +4

Altro pareggio per il Napoli, il secondo di fila dopo Roma per la capolista, il secondo consecutivo per 1-1. Il Napoli frena nella corsa-Scudetto e non va oltre l'1-1 contro un'ottima Udinese al Maradona. In attesa di Inter-Fiorentina, gli azzurri allungano di un solo punto sulla seconda in classifica, nerazzurri ora a -4. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

Napoli 55 punti

Inter 51*

Atalanta 50

Lazio 45

Juventus 43

Fiorentina 42*

Milan 38*

Bologna 38*

Roma 34

Udinese 30

Torino 28

Genoa 27

Cagliari 24

Lecce 23

Hellas Verona 23

Como 22

Empoli 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13

* una partita in meno