Colombia ko e Mondiali a rischio: James esce scortato e sotto lancio di oggetti

I tifosi della Colombia non hanno preso bene la sconfitta di Falcao e soci contro il Perù. Un k.o. che mette a rischio la qualificazione dei Cafeteros al Mondiale in Qatar: la Colombia è ora sesta in classifica, scavalcata proprio dalla Blanquirroja e dall'Uruguay. James Rodríguez, a fine partita, ha provato a calmare i tifosi ma dagli spalti sono piovuti diversi oggetti, costringendo l'ex Real Madrid e Bayern Monaco a lasciare il campo sotto la scorta dello staff tecnico.

Juan Guillermo Cuadrado, centrocampista della Juventus, ha commentato l'episodio. "Sono un po' a disagio per la reazione dei tifosi. Sia loro che noi vogliamo andare al Mondiale e penso che dovremmo essere tutti uniti e fiduciosi. Non è possibile che si lancino lattine o altri oggetti verso i giocatori a fine partita".