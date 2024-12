Colpaccio Ipswich: 2-0 al Chelsea e 78’ di ottimo livello per Cajuste

vedi letture

Colpo salvezza dell'Ipswich Town, penultimo in classifica prima di stasera, che batte 2-0 il lanciatissimo Chelsea di Maresca. Gioca 78 minuti di ottimo livello Jens Lys Cajuste: il centrocampista in prestito dal Napoli si sta affermando su ottimi livelli in Premier League, tanto da diventare titolare nel suo club. Anche i tifosi dell'Ipswich lo stanno apprezzando particolarmente, sui social sono frequenti a lui riferiti come: "Cajuste è incredibile, dobbiamo tenerlo la prossima stagione", "Ha mostrato al centrocampo del Chelsea come si fa il box to box" o ancora "Ti amiamo Cajuste".

I numeri della partita di Cajuste contro il Chelsea.

-77 minuti giocati

-2 dribbling completati su 2 tentati

-4 spazzate

-3 tackle

-1 intercetto

-5 duelli vinti su 7 tentati